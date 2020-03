Huawei P40 serie, un filmato annuncia la data dell'evento di presentazione

La serie di smartphone Huawei P40, che immaginiamo comprenderà anche la versione Pro, sarà presentata il 26 marzo 2020, come annunciato dal filmato pubblicato dalla casa cinese che trovate in testa alla notizia.



Nel video viene sottolineata quella che probabilmente sarà la caratteristica più avanzata della serie P40: la fotografia. Ormai sono anni che Huawei lavora per dotare i suoi smartphone della serie P delle fotocamere più avanzate dell'intero settore, costruite in collaborazione con grandi partner internazionali come Leica.



Anche la descrizione del video non lascia dubbi in merito a cosa vedremo il 26 marzo: "Are you ready to experience #VisionaryPhotography? Join us on March 26th and be one of the first to witness the future of photography #HUAWEIP40" (trad. Siete pronti per provare la #VisionaryPhotography? Unitevi a noi il 26 marzo e siate tra i primi a conoscere il futuro della fotografia #HUAWEIP40).



Probabile che la fotocamera dell'Huawei P40 sia una semplice evoluzione di quella del P30, comunque di suo già eccellente (per essere la fotocamera di uno smartphone dallo spessore di pochi millimetri). Comunque sia gli slogan sono sempre divertenti da leggere. il 26 marzo capiremo cosa ci aspetta.