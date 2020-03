Giochi PS4, DOOM Eternal e i titoli della settimana del 16 marzo 2020

Comincia una nuova settimana, e in questo rapido articolo faremo il punto della situazione (come sempre) circa i giochi PS4 in arrivo nei prossimi sette giorni sulla console ammiraglia Sony. Del resto è probabile che anche voi siate costretti a restare in casa per via del Coronavirus nella settimana del 16 marzo 2020, e dunque il tempo libero non vi manca di certo.

Ora, sicuramente DOOM Eternal è uno dei giochi più attesi della settimana: arriverà su PlayStation 4 il prossimo 20 marzo 2020. "Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla terra, ora infestata da un'invasione demoniaca. Spazza via l'Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni... finché non ne sarà rimasto più nessuno. Prova la combinazione suprema di velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona". Il nostro provato di DOOM Eternal è già disponibile per la lettura.

Se ammazzare i demoni non vi piace troppo, ci saranno comunque alche proposte su PlayStation 4 in arrivo nei prossimi sette giorni. Per esempio MLB The Show 20, Overpass oppure TT Isle of Man 2: Ride on the Edge. Ad ogni modo, nell'elenco qui di seguito riportato troverete tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 16 marzo 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere, in caso, nel campo dedicato ai commenti dell'articolo.