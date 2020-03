One Piece: capitolo 975 del manga, data di lancio e prime informazioni

Di recente One Piece ha offerto un crescendo di azione e complotto davvero notevole, a tutti i suoi lettori. E adesso naturalmente l'attenzione dei fan è già tutta puntata verso il prossimo appuntamento con la celeberrima opera di Eiichiro Oda, vale a dire verso il capitolo 975 del manga. Il capitolo 974 di One Piece è finalmente disponibile per la lettura, se non lo sapete già, anche online e gratuitamente sul sito web di Manga Plus.

Il capitolo 975 del manga di One Piece ha già una data di lancio, precisamente quella del prossimo 22 marzo 2020, una domenica. Verrà reso disponibile alle ore 17:00 (orario italiano locale) dello stesso giorno, digitalmente, gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus (che per inciso trovate nel campo Fonte di questo articolo). Maggiori indiscrezioni, leak e anticipazioni arriveranno nei prossimi giorni, presumibilmente tra le giornate di mercoledì e giovedì se saremo fortunati.

C'è ancora altro di cui si potrebbe parlare, per esempio delle prime informazioni disponibili sul capitolo 975 del manga di One Piece. Sappiamo che il corposo flashback dell'arco narrativo di Wano si è finalmente concluso: si torna dunque al presente, avanti di 20 anni, alle vicende di Rufy Cappello di Paglia e dei Foderi Rossi a Wano. È stata anche svelata l'identità del traditore di Wano; cosa accadrà ora? Le premesse per una nuova grande battaglia navale ci sono tutte, e dunque è probabile che i protagonisti del manga entreranno presto in azione. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.

Ricordate infine che gli attuali e principali antagonisti di One Piece sono Kaido e Big Mom, due dei Quattro Imperatori. Se avete dato un'occhiata alla classifica dei pirati più potenti del Nuovo Mondo, avrete già un'idea del pericolo che stanno correndo Rufy e compagnia. Chissà, magari nuovi e vecchi alleati daranno loro una mano.