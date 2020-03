One Piece, capitolo 974 del manga disponibile: come leggerlo online gratis

Il momento tanto atteso è arrivato, finalmente: nel momento in cui scriviamo il capitolo 974 del manga di One Piece, celeberrima opera di Eiichiro Oda, è disponibile per la lettura online. E noi in questo rapido articolo vi spiegheremo dunque come leggerlo online gratis: forse ci sono persone che ancora non sanno come fare, ed è nostro dovere aiutarle.

Tranquilli, è tutto legale: ormai i capitoli di One Piece e di tanti manga vengono pubblicati a cadenza settimanale sul sito web di Manga Plus, nato per combattere la pirateria del settore. E quindi proprio recandovi su Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo) potrete leggere anche il capitolo 974 di One Piece. Certo, in lingua inglese (o in spagnolo, se preferite): ma pur sempre meglio che dover attendere la traduzione in lingua italiana e la raccolta in volume. A proposito, sapevate che il volume 96 di One Piece sarà più grande del previsto?

Passando ai contenuti del capitolo 974 del manga di One Piece, finalmente il lungo e corposo flashback dell'arco narrativo di Wano tornerà a riallacciarsi al presente, con le vicende di Rufy Capello di Paglia e della sua ciurma contro Kaido dei Quattro Imperatori, Big Mom, Orochi e compagnia. Gli equilibri di potere nel vasto paese isolato stanno probabilmente per cambiare per sempre, dopo decenni di predominio nemico.