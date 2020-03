One Piece, capitolo 974 del manga: presente anche Trafalgar Law, secondo un leak

I fan non vedono l'ora di poter mettere le mani sul capitolo 974 del manga di One Piece. Il prossimo appuntamento con la celeberrima opera di Eiichiro Oda è attualmente fissato per la giornata di domani, in formato cartaceo in Giappone e anche in digitale online. Le indiscrezioni si rincorrono in queste ore, e alcune parlano anche della presenza di Trafalgar Law.

Avete capito bene: Trafalgar Law potrebbe tornare in azione proprio nel capitolo 974 del manga di One Piece, all'interno dell'arco narrativo di Wano. Dunque è sempre più probabile che manchi pochissimo alla battaglia finale tra la ciurma di Rufy Cappello di Paglia, ciò che resta dei nove foderi rossi e i nemici di turno, in questo caso i neo alleati Big Mom e Kaido. Uno scontro senza precedenti è all'orizzonte, ma vale la pena ricordare come tutti questi dettagli attualmente non siano altro che indiscrezioni non confermate.

Anche Rufy dovrebbe tornare nel manga, secondo i leak del capitolo 974 dello stesso: avremo tutte queste risposte domani 15 marzo 2020, data di lancio del nuovo capitolo. Che potrete leggere gratuitamente e legalmente anche online, sul sito web di Manga Plus.