One Piece, capitolo 974 del manga: Rufy tornerà, secondo un leak

I fan di One Piece non vedono l'ora di poter leggere il nuovo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda: il capitolo 974 del manga, infatti, è atteso per questo fine settimana, problemi del Coronavirus permettendo. E i primi spoiler, anticipazioni e leak emersi nella rete proprio in queste ore sono decisamente interessanti.

Rufy tornerà, secondo i primi leak del capitolo 974 del manga di One Piece. Già, ma da dove? Come saprete, già dalla fine del 2019 il manga di Eiichiro Oda ha cominciato a raccontare un corposissimo flashback, all'interno dell'arco narrativo di Wano, dedicato a Kozuki Oden e agli eventi di tanti anni prima. Ciò ha messo logicamente in pausa la narrazione della linea temporale presente, con Rufy Cappello di Paglia, la sua ciurma e i nuovi amici impegnati nell'assalto finale a Kaido dei Quattro Imperatori (che controlla Wano con Orochi, di fatto: ricordiamolo).

È dunque probabile che finalmente il capitolo 974 del manga riporti l'attenzione sul presente: del resto già il capitolo 973 del manga aveva mostrato Lady Toki e il suo piano disperato per portare i figli nel futuro tramite un viaggio temporale. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli, ricordate intanto che tantissimi manga sono disponibili gratis per combattere il Coronavirus come anti-noia, e che il capitolo 974 sarà disponibile anche online dal prossimo 15 marzo 2020.