One Piece, capitolo 974 del manga: la data di lancio

Il capitolo 973 del manga di One Piece è finalmente disponibile per la lettura: è stato rilasciato nella giornata di ieri 8 marzo 2020. E dunque i fan si chiedono già quando potranno leggere il nuovo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda, il capitolo 974 del manga. I dubbi sono più che leciti, dal momento che spesso l'autore si prende delle pause (quando non subentrano motivi di salute).

Ebbene, il capitolo 974 del manga di One Piece ha già una data di lancio: la sua pubblicazione è prevista per la domenica del 15 marzo 2020. Sono chiaramente ignoti, per il momento, contenuti e titolo, anche se è possibile prevedere che il focus narrativo torni a spostarsi sul presente (e sulle vicende di Rufy Cappello di Paglia a Wano). Se dovessero arrivare modifiche di sorta, state pur certi che vi terremo aggiornati.

L'arco narrativo di Wano si sta rivelando sempre più interessante per i lettori di One Piece: Eiichiro Oda ha già confermato, tra l'altro, che sarà fondamentale per la comprensione del finale della sua opera. Potete leggere gli ultimi tre capitoli pubblicati in lingua inglese gratuitamente e legalmente, sul sito web di Manga Plus.