iPhone 12: batteria, fotocamera e indiscrezioni dell'ultimo leak

Mentre l'iPhone SE 2 è attualmente atteso per il mese di marzo 2020, iPhone 12 arriverà invece sul mercato a partire da settembre 2020 (Covid-19 permettendo, purtroppo). E l'ultimo leak della giornata di oggi pare aver anticipato moltissime caratteristiche, con indiscrezioni che bisogna assolutamente analizzare nel dettaglio.

Cominciamo dalla fotocamera di iPhone 12: sembra che Apple stia attualmente testando dei sensori Sony da 64MP, che chiaramente garantirebbero scatti più nitidi e dettagliati sul futuro iPhone top di gamma. Il leak è anche convinto che iPhone 12 presenterà la funzionalità nota come Night Mode (modalità notturna); probabilmente si tratta di caratteristiche ancora in fase di test o oggetto di discussione presso la Mela, quindi prendete il tutto con le dovute pinze.

Le ultime indiscrezioni parlano anche di una batteria molto più capiente per l'iPhone 12, perché quest'ultimo supporterà il 5G (a differenza dell'iPhone 11), potenzialmente in grado di drenare molto rapidamente la carica del dispositivo. Forse la nuova tecnologia di ricarica rapida rappresenta già una forma di conferma indiretta.