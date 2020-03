iPhone 12 con schermo pieghevole: un video mock-up mostra come potrebbe essere

Un designer ha immaginato come potrebbe apparire un iPhone 12 con schermo pieghevole, mostrandolo in un video mock-up ovviamente non ufficiale ma comunque molto interessante, per avere un'idea di cosa potrebbe succedere nel caso in cui Apple decidesse di abbracciare tale tecnologia.



L'utente Instagram bat.not.bad ha dunque pubblicato il video riportato qui sotto, che mostra una sorta di iPhone 12 "foldable", ovvero con schermo pieghevole, utilizzando il design degli attuali iPhone 11 ma evidentemente più sottile e applicando un meccanismo che consente di richiudere il display.



Ovviamente si tratta di un render in computer grafica, o comunque fortemente ritoccato tramite effettistica video, ma il risultato è comunque impressionante come qualità, mostrando quella che potrebbe essere una realistica risposta di Apple al Samsung Galaxy Z Flip recentemente presentato.



È peraltro improbabile che iPhone 12 sfrutti veramente tale tecnologia, considerando che Apple ancora non si è più di tanto sbilanciata sull'adozione dei display pieghevoli e che una evoluzione di questa portata richiederebbe probabilmente più tempo in ambito iPhone rispetto alla sperimentazione più ardita di altre compagnie.



Voci di corridoio più realistiche su iPhone 12 parlano di uno smartphone più sottile e di display OLED su tutti i modelli, con 6GB di RAM in alcuni.