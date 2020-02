Samsung Galaxy Z Flip ufficiale, caratteristiche e prezzo per lo smartphone pieghevole

Samsung Galaxy Z Flip è stato presentato in maniera ufficiale dall'azienda coreana, nel corso dell'evento Galaxy Unpacked. Ecco dunque il comunicato rilasciato da Samsung con tutti i dettagli, incluse caratteristiche e prezzo.



Il nuovo dispositivo di Samsung è elegante e progettato per chi considera la tecnologia più all'avanguardia come un'opportunità per esprimersi. Realizzato con un vetro flessibile unico nel suo genere, Galaxy Z Flip sfida le leggi della fisica grazie a un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor elegante e compatto, perfetto per essere tenuto comodamente nel palmo della mano.



Progettato con un innovativo sistema di chiusura e un'interfaccia utente dedicata, Galaxy Z Flip offre nuovi modi per catturare, condividere e sperimentare i contenuti, il tutto a mani libere. Dal design elegante alle infinite possibilità di scatto, Galaxy Z Flip apre un nuovo decennio di innovazione per i dispositivi mobili pieghevoli.



"In Samsung siamo stati incoraggiati dall'entusiasmo mostrato per Galaxy Fold. Galaxy Z Flip è un importante passo avanti per l'evoluzione della categoria dei dispositivi pieghevoli, grazie all'introduzione di un nuovo form factor, un nuovo display e, soprattutto, un nuovo tipo di esperienza mobile", ha dichiarato TM Roh, Presidente e responsabile della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics.



"Attraverso l'esclusivo design pieghevole e l'esperienza utente di Galaxy Z Flip, stiamo ridefinendo ciò che un dispositivo mobile può essere e cosa consente di fare alle persone."



Un nuovo tipo di dispositivo pieghevole

Galaxy Fold ha definito una nuova categoria, segnando l'inizio dell'era dei dispositivi pieghevoli. Ora, Galaxy Z Flip le sta dando forma per il prossimo decennio. Come primo dispositivo della serie Z, Galaxy Z Flip introduce una nuova gamma di device, che riconferma la posizione di leadership di Samsung in questa categoria, sfruttando tecnologie avanzate e form factor innovativi per creare esperienze che sorprenderanno le persone negli anni a venire.



L'eleganza incontra la tecnologia

Il design compatto ed elegante di Galaxy Z Flip è stato creato per chi considera la tecnologia come un'opportunità per esprimersi. E tutte le innovazioni introdotte in Galaxy Z Flip rendono possibile farlo.

Grande stile in formato tascabile - Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip si chiude assumendo dimensioni simili a quelle di un portafoglio, in modo da poterlo facilmente riporre in tasca o in borsa. Quando è chiuso, è un dispositivo elegante e compatto. Una volta aperto, la dimensione dello schermo praticamente raddoppia, rivelando uno straordinario display da 6,7 pollici. Con i suoi colori eleganti, i sofisticati angoli arrotondati e l'innovativo sistema di chiusura, Galaxy Z Flip è un dispositivo che non passa inosservato.

- Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip si chiude assumendo dimensioni simili a quelle di un portafoglio, in modo da poterlo facilmente riporre in tasca o in borsa. Quando è chiuso, è un dispositivo elegante e compatto. Una volta aperto, la dimensione dello schermo praticamente raddoppia, rivelando uno straordinario display da 6,7 pollici. Con i suoi colori eleganti, i sofisticati angoli arrotondati e l'innovativo sistema di chiusura, Galaxy Z Flip è un dispositivo che non passa inosservato. Il primo display Samsung in vetro flessibile - Galaxy Z Flip è dotato di un Infinity Flex Display con vetro flessibileUltra Thin Glass (UTG) sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile e gli conferisce un look sofisticato finora impensabile per un dispositivo pieghevole. Inoltre, l'Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti, senza distrazioni.

- Galaxy Z Flip è dotato di un Infinity Flex Display con vetro flessibileUltra Thin Glass (UTG) sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile e gli conferisce un look sofisticato finora impensabile per un dispositivo pieghevole. Inoltre, l'Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti, senza distrazioni. Innovativo meccanismo di chiusura - La cerniera di Galaxy Z Flip è un'opera d'arte ingegneristica: supportata da un meccanismo sofisticato, garantisce una chiusura del dispositivo fluida e stabile. Galaxy Z Flip può rimanere aperto in diverse angolazioni, come lo schermo di un laptop. La cerniera nascosta integra anche una struttura in fibre di nylon che previene l'ingresso di sporcizia e polvere nel dispositivo.