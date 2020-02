Samsung Galaxy S20, S20+ e Ultra, Forza Street e Project XCloud arrivano in collaborazione con Xbox.

Durante il Galaxy Unpacked 2020, Samsung ha annunciato di aver stretto una partnership con Xbox per portare Forza Street e Project XCloud sui nuovissimi dispositivi Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra.



Per incoraggiare i primi utenti a ottenere il massimo dal display a 120Hz dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, Samsung ha annunciato una collaborazione con Microsoft e Xbox per portare Forza Street sul Galaxy App Store.



Forza Street è il primo capitolo della popolare serie di corse che arriverà sui dispositivi mobili. Stando a quanto detto durante la conferenza, Forza Street porterà "tutto il divertimento, l'attenzione ai dettagli grafici e la velocità per cui la serie di Forza è nota." Il gioco è uscito ufficialmente lo scorso aprile su PC e mette in campo controlli semplificati e una struttura da free-to-play perfetta per il mercato mobile.



Si tratta di un gioco dallo stile arcade, ma il refresh a 120Hz dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra dovrebbe valorizzare il comparto grafico.



Secondo Samsung, "questo è solo l'inizio della nostra partnership con Xbox". La società, infatti, sta lavorando con Microsoft per offrire un'esperienza di streaming di gioco premium attraverso Project XCloud. Ulteriori dettagli saranno annunciati entro la fine dell'anno. Speriamo che questa nuova esperienza offra qualcosa di più rispetto a PlayGalaxy Link, lanciato alla fine dell'anno scorso.



Forza Street è disponibile per la pre-registrazione sul Galaxy Store.