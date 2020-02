The Wonderful 101: Remastered, sbloccato lo stretch goal con lo spin-off 2D

The Wonderful 101: Remastered continua a raccogliere soldi su Kickstarter: la campagna ha superato gli 1,5 milioni di dollari, dunque lo stretch goal per la realizzazione dello spin-off 2D è stato raggiunto con successo.



Luka's First Mission, questo il nome dell'avventura extra che troveremo allegata a The Wonderful 101: Remastered, si presenta come un'esperienza bidimensionale inedita, con protagonista un giovane eroe.



Non è tutto: se già conoscevamo lo stretch goal successivo, ovverosia l'inclusione di una colonna sonora remixata con tanto di ospite speciale allo scoccare degli 1,75 milioni di dollari, Platinum Games ha aggiunto un ulteriore obiettivo.



Al raggiungimento dei 2 milioni di dollari, infatti, lo spin-off 2D avrà addirittura un seguito, intitolato naturalmente Luka's Second Mission: un'ulteriore missione per l'inedito protagonista che arricchirà ancora di più la remaster.



Con un obiettivo dichiarato di 1080p e 60 frame al secondo anche su Nintendo Switch, The Wonderful 101: Remastered dovrebbe fare il proprio debutto nel mese di novembre.