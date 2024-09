PlatinumGames ha acquisito da Nintendo i diritti su The Wonderful 101

In base a quanto riferito, sembra che la proprietà intellettuale del particolare action uscito su Wii U sia ora completamente in possesso del team di sviluppo che l'ha creato, mentre prima era ufficialmente di proprietà di Nintendo, almeno per buona parte: l'acquisizione dovrebbe essersi chiusa già in agosto, ma non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del team.

C'è un futuro per The Wonderful 101?

All'epoca si pensava che ci fosse stato un accordo per cui PlatinumGames avrebbe ottenuto i diritti su The Wonderful 101 e Nintendo quelli su Astral Chain, altro titolo sviluppato dallo studio in questione, ma non ci sono conferme su questo scambio reciproco.

Ci sono invece le prove del definitivo passaggio del primo al team che l'ha creato, cosa che dovrebbe liberare la possibilità di eventuali seguiti o altri sviluppi per il franchise dopo The Wonderful 101 Remastered.

La volontà di riprendere i diritti su vari titoli sviluppati era stata già riferita in precedenza da PlatinumGames e in particolare da Hideki Kamiya, e a quanto pare un pezzo di questa operazione è stato concluso, sebbene il designer non faccia più parte del team dall'ottobre del 2023. A questo punto attendiamo eventuali novità sul futuro del franchise in questione, il cui ultimo sviluppo è stato il DLC gratis The Wonderful One: After School Hero.