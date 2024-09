Gli autori di Baldur's Gate 3 lavorano a due nuovi GDR, ma uno dei due progetti sta sovrastando l'altro

In particolare, stando alle parole di Vincke, il problema è tutto dovuto alle grandi ambizioni dello studio, con uno dei due progetti, quello con la finestra di lancio interna più vicina, che nel tempo ha inglobato nello sviluppo le persone che stavano lavorando all'altro , e in questo senso Larian che sta facendo fatica a trovare un equilibrio.

Dopo Baldur's Gate 3, Larian Studios ha deciso di cimentarsi in ben due nuovi GDR di grosse dimensioni , ma per stessa ammissione del CEO Swen Vincke lavorare a due progetti contemporaneamente si sta rilevando un'impresa molto ardua .

Larian Studios è stata creata per “realizzare GDR grandi e ambiziosi”

"Avevamo alcune persone che si dedicavano all'altro progetto e sono state inghiottite dalle ambizioni di quello che vogliamo pubblicare per primo. Quindi cercheremo di farlo in contemporanea, ma dobbiamo capire come lasciare in pace le persone".

Astarion in Baldur's Gate 3

"Diciamo sempre di voler limitare le nostre ambizioni, ma poi iniziamo a pensare che siamo fatti per creare giochi di grandi dimensioni. Siamo stati creati per realizzare GDR grandi e ambiziosi e per provare cose nuove".

"Uno dei problemi principali - anche se non si tratta di un vero e proprio problema - è che sappiamo effettivamente cosa vogliamo dai nostri sistemi di gioco, come farli evolvere, come fare nuove cose... e sono tutti grandi".

Vincke aveva confermato che Larian Studios sta lavorando a due GDR a marzo, descrivendoli come "grandi e ambiziosi". Uno dei due sarà " differente dalle cose che abbiamo fatto in precedenza" e caratterizzato da "il tono, lo stile, il modo e in cui lo realizzeremo che sono certamente nuovi per noi e credo molto attraenti".