Larian Studios: il prossimo gioco sarà differente da Baldur's Gate 3 e Divinity

Come riportato in precedenza, Larian Studios con il prossimo gioco ha intenzione di realizzare qualcosa di "nuovo" rispetto ai precedenti lavori. Ma cosa significa di preciso? Maggiori dettagli sono arrivati dal CEO dello studio, Swen Vincke.

Breve riassunto per chi si fosse perso le ultime. Durante un panel della GDC 2024, Vincke ha svelato che Larian Studios non realizzarà un sequel o delle espansioni di Baldur's Gate 3, per quanto il supporto post-lancio del gioco continuerà nei prossimi mesi con l'introduzione, tra le altre cose, di nuovi filmati e il supporto ufficiale alle mod. Inoltre, il boss dello studio ha aggiunto che lavorerà a qualcosa di inedito, ma senza aggiungere ulteriori dettagli in merito.

Tramite un'intervista concessa a Eurogamer.net dopo la fine del panel sopracitato, Vincke ha offerto qualche delucidazione in più in merito, ma chiaramente senza sbottonarsi troppo. Riassumendo le sue parole, il prossimo gioco di Larian Studios si discosterà dai precedenti, ma non in maniera eccessiva.

"Sarà nuovo nel senso che sarà differente dalle cose che abbiamo fatto in precedenza", ha detto Vicke. "Sarà comunque familiare, ma differente."

"Il tono, lo stile, il modo e in cui lo realizzeremo sono certamente nuovi per noi e credo molto attraenti. Mi piacerebbe già parlarne - perché ne sono molto entusiasta - ma non posso dire di più. Ma è nuovo in questo senso".