Baldur's Gate 3: niente DLC, ma sono in arrivo altri update con supporto alle mod e filmati extra

La conferma è arrivata con una serie di post su Twitter, dove Vincke ha parlato della decisione di non realizzare alcun DLC di Baldur's Gate 3 o un eventuale Baldur's Gate 4 , con Larian Studios che ora si concentrerà sul prossimo progetto, pur comprenendo la delusione da parte dei giocatori, con la cosapevolezza che comunque il titolo ha un inizio, una parte centrale e una fine, quindi non necessita per forza di espansioni.

Le parole di Vincke

"Non sono mai stato più sicuro di un cambio di strategia. Questa è la cosa giusta per Larian. Capisco che ci sarà delusione perché le persone si sono innamorate di ciò che abbiamo creato, ma era una storia con un inizio, una parte centrale e una fine e non ha bisogno di altro", ha detto Vincke.

"La squadra è cresciuta molto durante Baldur's Gate 3 e penso che possiate essere molto entusiasti di ciò che questa crescita significherà per il nostro prossimo gioco. Per quanto riguarda Baldur's Gate 3 e i suoi personaggi, ora appartengono alla Wizard Of The Coast e penso che capiscano quanto siano importanti per la community. Confido che saranno trattati con rispetto. Non è facile per noi salutarli, ma sapevamo anche fin dall'inizio che un giorno avremmo dovuto farlo. Abbiamo imparato molto dalla loro creazione e non vedo l'ora di vedere quelle lezioni applicate ai nuovi personaggi."

"Inoltre, non abbiamo finito con gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3. Ci sono ancora un sacco di cose in arrivo, come il supporto delle mod e filmati extra per alcuni finali. Semplicemente non nuovi contenuti."