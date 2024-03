The Penguin, il trailer ufficiale della serie spin-off di The Batman con Colin Farrell

The Penguin, la serie spin-off di The Batman, si mostra con il trailer ufficiale che ci introduce ai personaggi, alle ambientazioni e alle atmosfere dello show con protagonista Colin Farrell.

A qualche mese di distanza dal primo teaser di The Penguin, possiamo finalmente dare un'occhiata migliore a questa inedita versione del celebre criminale di Gotham, presente appunto in The Batman.

In uscita questo autunno sulla piattaforma streaming HBO Max, The Penguin fungerà da ponte narrativo fra gli eventi del primo capitolo della saga diretta da Matt Reeves e The Batman 2, rinviato all'ottobre del 2026.