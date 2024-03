The Batman 2 è stato rinviato, il film uscirà a ottobre 2026

Ufficializzato nell'aprile del 2022, The Batman 2 farà dunque il proprio debutto al cinema ben cinque anni dopo il primo episodio : un periodo insolitamente lungo per questo genere di progetti, dovuto probabilmente a sovrapposizioni a rallentamenti legati anche ai recenti scioperi.

Warner Bros. ha rinviato l'uscita di The Batman 2 di un anno: il nuovo capitolo della saga cinematografica con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro non arriverà nelle sale prima di ottobre 2026 .

A quando il ritorno nei giochi?

The Batman

Come sappiamo, The Batman è stato un grande successo al botteghino, con incassi superiori ai 770 milioni di dollari, e concluso il DCEU ci sarà un'ulteriore versione canonica del personaggio nella pellicola Batman: The Brave and the Bold, in arrivo fra il 2026 e il 2027.

Tuttavia nei videogiochi l'eroe di punta della DC è da tempo fermo ai box: a nove anni dall'eccellente Arkham Knight, non si vede ancora all'orizzonte un ritorno dell'Uomo Pipistrello dopo le sue controverse apparizioni in Gotham Knights e Kill the Justice League.