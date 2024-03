Nobody Wants to Die, un trailer rivela l'avventura noir futuristica di Critical Hit

Nobody Wants to Die è la nuova avventura noir futuristica sviluppata da Critical Hit Games, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. A giudicare dal trailer, il gioco trae spunto dal classico Blade Runner, ma non solo.

Il protagonista di Nobody Wants to Die, James Karra, è infatti un detective del Dipartimento per la Mortalità equipaggiato con sofisticati dispositivi che gli consentono di manipolare il tempo e ricostruire i dettagli delle scene del crimine al fine di trovare gli indizi che lo condurranno verso il colpevole.

Sullo sfondo della New York del 2329, fra tecnologie avanzate e decadenza, memorie trasferite da un corpo all'altro alla ricerca dell'immortalità e risvolti distopici, dovremo seguire un caso particolarmente difficile con il supporto di una giovane poliziotta, Sara Kai.