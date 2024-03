OneXPlayer 2 Pro: un nuovo handheld con processore AMD Ryzen 7 8840. Sarà il più potente della categoria?

La mania degli handheld continua a produrre nuovi dispositivi e al di là dei grandi colossi della tecnologia come Valve, ASUS, Lenovo e MSI, sono tanti gli attori pronti a cercare spazio in questo segmento in crescita.

Il nuovo OneXPlayer 2 Pro porta in dote una APU AMD Ryzen 8840 della gamma "Hawk Point" e promette prestazioni equiparabili ai processori Intel Core Ultra 7 155H con un consumo di soli 15 watt. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo handheld.