Persona 3 Reload per PS5 è stato il gioco più venduto in Giappone a febbraio

Persona 3 Reload è stato il gioco più venduto in Giappone a febbraio, con circa 95.000 copie: un ottimo risultato per il remake firmato Atlus, che è riuscito a superare le vendite di Mario Vs. Donkey Kong e Granblue Fantasy: Relink.

Persona 3 Reload (PS5) Mario vs. Donkey Kong (NSW) Granblue Fantasy: Relink (PS5) Super Mario Bros. Wonder (NSW) Persona 3 Reload (PS4) Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (NSW) Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope (NSW) Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4) Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (NSW) Mario Kart 8 Deluxe (NSW)

Il gioco Atlus venduto più velocemente di sempre, Persona 3 Reload ha riportato PS5 in cima alla classifica dei titoli di maggior successo nel mercato nipponico, ma sul fronte hardware la piattaforma più venduta resta Nintendo Switch.