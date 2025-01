Persona 3 Reload e il decennio perduto di una generazione senza futuro

La chiamano Sindrome dell'apatia. Colpisce i giovani adulti e li svuota di ogni emozione. Li trovi buttati per terra, in strada, come rifiuti. Se ti avvicini, non spiccicano una parola. Guardano il vuoto. Una generazione perduta che, negli occhi spenti, sogna un mondo diverso. Virtuale, forse. Un mondo che non esiste. Ne soffre chi non riesce a rifugiarsi nell'alcova accogliente della società, chi non si conforma, chi durante l'Ora Oscura non trova il conforto dell'ignoranza. È il grande mistero che anima Persona 3, anche nella sua recente incarnazione Persona 3: Reload. Un mucchio di adolescenti e adulti ormai perduti.

Pur essendo ambientato in un mondo di fantasia, Persona 3 è profondamente immerso nella storia e nella cultura giapponese. Attraverso metafore raffinate e allegorie piuttosto esplicite, la saga ha sempre puntato il dito con coraggio sulle derive di una società dove vige il detto: deru kui wa utareru, il chiodo che sporge verrà martellato. Questa massima può essere intesa in due modi, entrambi però rimandano a una certa difficoltà dell'individuo di spiccare sulla collettività: il tuo percorso sarà difficile se ti distingui dagli altri, e la società farà di tutto per martellarti e rimetterti in riga.

Un'immagine di Persona 3 The Movie che illustra i sintomi della Sindrome dell'apatia

Nel suo raccontare una generazione perduta, Persona 3 affonda le radici in uno dei momenti più difficili della storia giapponese moderna, quello che ha esacerbato i cosiddetti wakamono mondai, i problemi giovanili. Molti di essi sono poi con il tempo diventati vere e proprie subculture, come quella degli otaku, o fenomeni globali, come quello degli hikikomori. L'origine è quello che in Giappone definiscono Ushinawareta Jūnen, il decennio perduto, il peggior momento di stagnazione economica giapponese, lo stesso che ha generato un altissimo livello di sfiducia nel futuro in un'intera generazione di ragazzi.