La demo di Persona 3 Reload per PC, PlayStation e Xbox è disponibile, per convincervi delle sue qualità

Persona 3 Reload è un ottimo gioco e un ottimo remake, ma non tutti potrebbero essere subito convinti all'idea di affrontare un GDR così massiccio. Se anche per voi è lo stesso, c'è una buona notizia.

Una demo di Persona 3 Reload è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite PlayStation Store, Xbox Series e Xbox One tramite Microsoft Store e PC tramite Steam e Microsoft Store. Trovate tutti i link in fondo alla notizia.