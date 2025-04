Elden Ring Nightreign mostra in azione Duchess con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Elden Ring Nightreign mostra in azione Duchess, uno dei personaggi disponibili nel gioco: si tratta di una guerriera tanto elegante quanto letale, capace di danzare con la sua spada e di infliggere danni devastanti ai nemici.

L'espansione stand alone, in arrivo il 30 maggio su PC, PlayStation e Xbox, punterà su di un'esperienza focalizzata sulla cooperativa, mischiando le carte rispetto all'impianto originale di Elden Ring sotto diversi aspetti.

Nightreign ci porterà infatti all'interno di uno scenario differente, una terra mai illuminata e costantemente avvolta dalle ombre: un regno notturno, dominato da architetture contorte e creature nate dagli incubi.

Naturalmente l'ambientazione non si porrà come un mero sfoggio artistico, bensì sarà caratterizzata da un level design ricco, sfaccettato e labirintico, come da tradizione per le produzioni realizzate da FromSoftware.