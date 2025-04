Bella Ramsey ha pianto leggendo il copione della seconda stagione di The Last of Us

The Last of Us è prima di tutto una serie videoludica e poi una serie TV. Non importa però il formato, perché in ogni caso si tratta di una storia emozionante, sia che la viviate passivamente che attivamente.

Le parole dell'attrice di Ellie su The Last of Us Stagione 2

L'informazione è stata condivisa da Ramsey mentre partecipava a una intervista con Jimmy Fallon al The Tonight Show.

Ramsey afferma: "Ho davvero pianto leggendo uno dei copioni di questa stagione. Non avevo mai pianto leggendo un testo, ma l'ho fatto. E, sì, sono felice per quelle scene. Sono quelle che mi entusiasmano. Ogni volta che c'è qualcosa di oscuro e intenso, mi piace". Ramsey ha anche scherzato sul fatto che di norma non piange e che questo "probabilmente non è salutare".

Ricordiamo che Ramsey ha vinto più di 10 nominations per il ruolo di Ellie nella Stagione 1 di The Last of Us, compreso un Emmy e un Golden Globe.

Per quanto riguarda la trama, la prima stagione copre l'intero primo videogioco nel quale vediamo Ellie e Joel (interpretato da Pedro Pascal) viaggiare da una costa all'altra degli Stati Uniti in un mondo post-apocalittico dominato da creature fungine simil-zombie.

La seconda stagione, invece, non coprirà l'intero secondo videogioco: serviranno più stagioni per completare la storia già nota ai videogiocatori. Se non siete certi di voler vedere la seconda stagione di The Last of Us, potete capire se è adatta a voi leggendo la nostra recensione senza spoiler.