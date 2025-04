La demo di Metal Eden è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox: ecco come scaricarla

Una sfida per celebrare il lancio della demo

Annunciato durante lo State of Play dello scorso febbraio, Metal Eden ci mette al comando di una vera e propria macchina da guerra, lanciata contro orde di nemici sintetici sullo sfondo di un ambiente artificiale che richiama alla mente le atmosfere di Ghost in the Shell e non solo.

Per celebrare la demo, gli sviluppatori hanno organizzato in collaborazione con Speedrun.com la Metal Eden Demo Speedrun Challenge: una sfida che mette in palio 1.000 dollari per chi riuscirà a domare il sistema e a completare le missioni nel minor tempo possibile.