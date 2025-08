Annunciata la data di uscita di Metal Eden su PS5, Xbox Series X|S e Steam

In precedenza il lancio era fissato al 26 maggio, ma era stato rinviato per dare il tempo necessario agli sviluppatori di apportare i ritocchi finali al titolo, dunque non ci dovrebbero essere altri intoppi da qui alla pubblicazione. I giocatori PC nel frattempo possono farsi un'idea del gioco, grazie alla demo gratuita disponibile su Steam a questo indirizzo .

Plaion e il team di Reikon Games ha annunciato la data di uscita di Metal Eden . Lo sparatutto futuristico in prima persona sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam dal 2 settembre . L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Azione e parkour sullo sfondo di un'ambientazione futuristica

In Metal Eden vestiamo i panni di ASKA, una androide da combattimento avanzato inviata in una missione suicida per recuperare i nuclei dei cittadini da Moebius, una città orbitale nata come simbolo di speranza per l'umanità e ora diventata una trappola letale. Nel gioco dovremo farci strada in ambientazioni futuristiche, affrontare frenetici combattimenti contro avversari cibernetici e scoprire i segreti dietro al misterioso progetto Eden, nel mentre scopriremo il passato della protagonista e la sua trasformazione da essere umano ad arma vivente.

Il gameplay di Metal Eden è un'esperienza adrenalinica che fonde combattimenti in prima persona con elementi di parkour e mobilità avanzata. La protagonista è capace di muoversi con agilità attraverso ambienti verticali e complessi. Le battaglie sono rapide e brutali, con un mix di armi da fuoco e corpo a corpo, e richiedono riflessi pronti e una buona padronanza dello spazio.