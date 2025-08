Microsoft porta il nuovo modello open source di OpenAI su Windows

OpenAI ha recentemente rilasciato un modello open source da 20 miliardi di parametri, denominato gpt-oss-20b, pensato per l'esecuzione locale su PC . A pochissime ore dal lancio, Microsoft ha annunciato l'integrazione del modello nel suo ecosistema Windows, offrendo agli sviluppatori e agli utenti più esperti la possibilità di testarlo in modo diretto attraverso la piattaforma Windows AI Foundry.

Il modello, gratuito e open, è stato progettato per girare su PC dotati di almeno 16 GB di VRAM , quindi compatibile con schede video NVIDIA top di gamma o GPU Radeon con memoria sufficiente. Grazie all'ottimizzazione per l'inferenza locale operata da Microsoft, gpt-oss-20b può essere utilizzato anche in ambienti con banda limitata o senza connessione stabile, risultando ideale per assistenti AI autonomi o per integrazioni in flussi di lavoro reali.

In arrivo anche su macOS

Microsoft ha confermato che il modello verrà presto reso disponibile anche su macOS, attraverso iniziative analoghe alle Foundry AI locali che stanno prendendo forma anche fuori dall'ambiente Windows. Questo rappresenta un segnale chiaro di apertura verso una distribuzione trasversale dei modelli AI, al di là della piattaforma principale di Redmond.

Nonostante ciò, l'integrazione immediata su Windows resta un punto di forza strategico per Microsoft, che ha già dimostrato di voler spingere sull'adozione locale dei modelli AI con le recenti novità legate ai Copilot Plus PC, dispositivi concepiti proprio per eseguire modelli in locale con performance elevate.

La rapidità con cui Microsoft ha introdotto gpt-oss-20b nel proprio sistema operativo è un segnale importante non solo per l'utenza, ma anche per il mercato cloud. Amazon, ad esempio, ha già integrato la stessa famiglia di modelli GPT-OSS nei suoi servizi AWS, accelerando la diffusione dei modelli OpenAI anche al di fuori dell'alleanza storica con Microsoft.