L'Humble Choice di agosto è disponibile e include Persona 5 Royal e Banishers: Ghost of New Eden

Humble ha lanciato l' Humble Choice di agosto , proponendo anche questo mese una line-up variegata e interessante. Tra i titoli inclusi spiccano giochi molto apprezzati come Persona 5 Royal e Banishers: Ghosts of New Eden .

Come funziona Humble Choice

Humble Choice è un servizio in abbonamento che ogni mese offre una selezione di titoli PC sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali. Il prezzo parte da 12,99 euro al mese, ma non è necessario mantenere l'iscrizione attiva in modo continuativo: è possibile sospendere (ovvero saltare uno o più mesi) o annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, e riattivarlo quando la line-up risulta particolarmente interessante.

Oltre ai giochi mensili, gli abbonati ricevono anche uno sconto fino al 20% sugli acquisti effettuati su Humble Store, in base alla durata dell'abbonamento. Inoltre, è incluso l'accesso al catalogo della Humble Games Collection, che comprende oltre 50 titoli, e l'abbonamento a IGN Plus.

Infine, parte del ricavato di Humble Choice viene devoluto in beneficenza, con l'ente beneficiario che cambia ogni mese. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale di Humble Choice.