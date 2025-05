Disponibili i giochi di Humble Choice di maggio, la prima line-up dopo l'aumento dei prezzi

Humble Bundle ha messo a disposizione i nuovi giochi PC di maggio inclusi con Humble Choice . Si tratta di una line-up di tutto rispetto, che include, tra gli altri, The Thaumaturge, Amnesia: The Bunker, Evil West, Eiyuden Chronicle e Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Cos'è Humble Choice?

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili per chi ha una sottoscrizione attiva a Humble Choice fino a quando non verranno sostituiti da quelli del prossimo mese il 4 giugno.

Per chi non lo sapesse Humble Choice è un servizio che offre agli iscritti una serie di titoli per PC a cadenza mensile da riscattare senza costi aggiuntivi, tramite delle chiavi per Steam e altri store ufficiali. Una volta reclamati saranno vostri per sempre.

Uno scatto da The Thaumaturge

Non si tratta dell'unico vantaggio dell'abbonamento. Infatti, gli iscritti hanno diritto anche a uno sconto aggiuntivo fino al 20% (in base al numero di mesi di sottoscrizione consecutivi) per gli acquisti fatti su Humble Store, l'abbonamento a IGN Plus e l'accesso al catalogo di oltre 50 giochi presenti nella Humble Games Collection.

Parte del ricavato di Humble Choice viene devoluto in beneficenza a un ente differente ogni volta. Questo mese è il turno di Comic Relief. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata di Humble Choice a questo indirizzo.