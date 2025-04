Humble Choice aumenta di prezzo in vari paesi, Italia inclusa

Humble Bundle ha annunciato un aumento di prezzo per il servizio Humble Choice , il servizio che ogni mese permette di ottenere una serie di giochi per PC e altri vantaggi a un costo ritenuto finora tutto sommato conveniente.

Da maggio Humble Choice includerà IGN Plus

In compenso, dal prossimo mese l'abbonamento ad Humble Choice includerà IGN Plus, un servizio premium con vari vantaggi per i lettori del portale, tra cui navigazione senza pubblicità, accesso alle mappe interattive Genie+ e sconti esclusivi per lo store interno.

Per il resto non sono in programma altri cambiamenti in programma per il servizio. Per chi non lo conoscesse, Humble Choice offre agli iscritti ogni mese una serie di titoli per PC da riscattare senza costi aggiuntivi tramite delle chiavi per Steam e altri store ufficiali.

Il messaggio inviato da Humble Bundle agli abbonati di Choice

Inoltre, gli iscritti hanno diritto a uno sconto per gli acquisti su Humble Store, fino al 20% in base ai numeri di abbonamento consecutivi, nonché l'accesso agli oltre 50 giochi della Humble Games Collection. Come per i bundle, anche parte del ricavato di Humble Choice va in beneficenza a un ente differente ogni mese.

Chiaramente i rincari non piacciono a nessuno, per quanto apparentemente inevitabili per i servizi in abbonamento. La speranza è che quantomeno ciò aiuterà a mantenere costante la qualità dei giochi proposti ogni mese dell'Humble Choice.