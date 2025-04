I giochi di aprile di Humble Choice sono stati svelati e includono Tomb Raider 1-3 Remastered e Dredge

I vantaggi di Humble Choice

Tutti i giochi sopraelencati saranno disponibili per chi si abbona a Humble Choice fino a quando non verranno sostituiti da quelli di maggio. Per chi non lo conoscesse si tratta di un servizio da 9,99 euro al mese che offre agli iscritti una serie di titoli per PC a cadenza mensile da riscattare senza costi aggiuntivi, tramite delle chiavi per Steam e altri store ufficiali. Una volta reclamati saranno vostri per sempre.

Non si tratta dell'unico vantaggio dell'abbonamento. Infatti, gli iscritti hanno diritto anche a uno sconto aggiutnivo fino al 20% (in base al numero di mesi di sottoscrizione consecutivi) per gli acquisti fatti su Humble Store e l'accesso al catalogo di oltre 50 giochi presenti nella Humble Games Collection.

Uno scatto da Dredge

Parte del ricavato di Humble Choice viene devoluto in beneficenza a un ente differente ogni mese. Questo mese è stato selezionato One Tree Planted, un'organizzazione no profit impegnata nella riforestazione a livello globale. Se siete interessati potrete abbonarvi a Humble Choice a questo indirizzo. Che ne pensate dei giochi proposti questo mese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.