Il team di Wuchang: Fallen Feathers svela quante ore servono per finirlo e che avrà più di tre finali

Wuchang: Fallen Feathers potrebbe rivelarsi uno degli action di ispirazione souls-like più interessanti in arrivo quest'estate su PC, console e Game Pass. In attesa di scoprire una data di uscita esatta, il team di sviluppo di Lanzee è stato intervistato da GamingBolt, svelando dettagli sul numero di ore per portare a termine l'avventura e finali multipli.

Stando alle parole degli sviluppatori per arrivare ai titoli di coda i giocatori impiegheranno tra le 40 e le 60 ore in media. La forbice ampia probabilmente per una serie di fattori, come l'abilità del giocatore, la sua volontà di esplorare ogni anfratto del mondo di gioco, completare incarichi secondari e affrontare ogni sfida.