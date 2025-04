Forestrike, abbiamo provato il nuovo roguelike di arti marziali pubblicato da Devolver Digital

Yu è infatti in grado di utilizzare la preveggenza: prima di uno scontro può immaginare l'andamento dello stesso , prevedere le mosse dei nemici, comprendere a pieno come muoversi per evitare colpi, afferrare oggetti, lasciare che siano gli avversari con il proprio impeto a scagliarsi gli uni sugli altri. Insieme al suo maestro Talgun, shifu della scuola della foglia, Yu viaggerà attraverso città e montagne fino a giungere alla capitale per salvare il vecchio imperatore.

L'imperatore è in grossi guai: sotto l'influenza del corrotto ammiraglio, le province stanno marcendo e l'impero sta andando a rotoli. Nessuno è abbastanza coraggioso da ribellarsi. C'è solo un ordine di antichi maestri di kung fu, i Foresight , che ha giurato di proteggere il regno da qualsiasi minaccia. Sono loro l'unica speranza di ritrovare l'antico splendore. Il problema però è che questi maestri sono ormai l'ombra di sé stessi: stanchi, anziani, il loro corpo non è all'altezza del loro spirito. Per fortuna c'è Yu, l'unico giovane ad aver ereditato un'antica tecnica, così potente da renderlo la chiave per la liberazione del Paese.

Metti la cera, togli la cera

In Forestrike vive quindi una doppia anima: da una parte quella furiosa e imprevedibile di uno scontro corpo a corpo, dove rapidità e precisione sono fondamentali se si vuole passare oltre senza un graffio; dall'altra parte quella contemplativa, dal momento che ogni livello si presenta come un piccolo puzzle. Quando Yu arriva in una nuova area, infatti, un certo numero di nemici gli si para davanti: normali beoni, rissosi barbari e pesanti omoni che è difficile schiodare da terra. Magari armati di tutto punto, con bastoni o armi di fortuna da tirare addosso al protagonista. In ogni caso, il tempo si ferma e Yu ha accesso al suo asso nella manica.

Prima della battaglia possiamo entrare in uno stato mentale che ci permette di simulare lo scontro. In questa fase impareremo come si muovono gli avversari, chi tra loro prenderà iniziativa, come decideranno di attaccarci. A nostra disposizione ci sono diverse tipologie di strumenti d'offesa e una singola possibilità di schivare un colpo avversario. E, ovviamente, la nostra creatività.

Potremmo per esempio decidere di scansare il colpo del più grosso per far in modo che il suo pugno si infranga sul naso del malcapitato alle nostre spalle e poi colpire il primo mentre è distratto. Oppure cercare di mandarlo al tappeto per primi e poi schivare il calcio dell'avversario dietro di noi. Forestrike ti permette di ripetere quante volte vuoi questa fase di preparazione, per fare in modo di studiare una coreografia perfetta. Allo stesso tempo ti dà anche dei micro obiettivi per terminare il livello con stile: fare in modo che due avversari si colpiscano a vicenda, per esempio, o che sbattano contro il muro andando K.O.

La scuola della foglia è l'unica presente nella nostra prova e sfrutta la difesa per ingannare i nemici

Quando ci si sente pronti, si dà il via alla danza vera e propria, cercando di replicare tutti i passaggi studiati in precedenza. Certo, non è detto che le dita non tradiscano mandando tutto a rotoli e a quel punto bisogna affidarsi all'istinto del guerriero. Perdere significa ricominciare tutto il percorso da capo, rinunciare a tutti i potenziamenti accumulati. Forestrike è infatti un roguelike in piena regola.