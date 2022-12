Sifu: un film live action in lavorazione, dal creatore di John Wick

Sifu avrà un adattamento cinematografico, con un film live action, ovvero con attori in carne e ossa, che è già in lavorazione da parte di Derek Kolstad, ben conosciuto anche come creatore di John Wick.

Kolstad si sta occupando dell'adattamento del soggetto in film cinematografico, dunque curerà la sceneggiatura e l'elaborazione del concetto su cui incentrare la pellicola.

Secondo quanto riferito da Deadline, la casa di produzione Story Kitchen, a cui appartiene Kolstad, ha vinto una sorta di gara d'appalto per questa operazione, anche se non è chiaro quali fossero gli altri candidati.

Il medesimo autore è tra l'altro alquanto impegnato di recente, visto che è emersa la notizia di un altro adattamento videoludico assegnatogli, ovvero il film di Streets of Rage in collaborazione con Lionsgate. Evidentemente, ha intenzione di specializzarsi su tale tipo di trasposizioni, visto che il suo stile potrebbe effettivamente associarsi bene ai soggetti in questione.

Non sappiamo che il film di Sifu sia destinato a seguire la medesima storia del gioco, ma avrà sicuramente le stesse caratteristiche di base, incentrate sulle arti marziali e gli scontri spettacolari. Sifu, il gioco, racconta la storia di un discepolo di una scuola di arti marziali intenzionato a vendicarsi degli assassini del proprio maestro, attraverso una lunga e temeraria sfida contro un vero e proprio esercito di nemici.

Resta da vedere se il film riprenderà anche una delle idee più caratteristiche introdotte dal gioco Sifu, ovvero il fatto che il protagonista torna in vita, dopo essere stato ucciso, ogni volta più vecchio. Di recente, Sifu è uscito anche su Nintendo Switch ed è peraltro fra i candidati ai The Game Awards nella categoria "picchidauro", con una scelta piuttosto dubbia in termini di classificazione.