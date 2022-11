Streets Of Rage: il film è affidato a Lionsgate e all'autore di John Wick

Sembra proprio che Streets of Rage, la storica serie di picchiaduro a scorrimento di Sega, sia destinato a diventare un film, con la produzione affidata a Lionsgate e la sceneggiatura elaborata dal medesimo autore di John Wick.

Il film di Streets of Rage era stato annunciato già lo scorso aprile ma non erano seguite informazioni molto precise sul progetto in questione, che prende adesso forma in maniera più concreta.

Streets of Rage, la copertina originale

E sembra anche trattarsi di un progetto di un certo spessore, a guardare i nomi coinvolti: la produzione affidata a Lionsgate fa pensare a un film di un certo rilievo, ma a colpire particolarmente è il fatto che la sceneggiatura sia opera di Derek Kolstad, che è uno degli elementi centrali dietro la serie di John Wick.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, visto che non abbiamo ancora idea di come sia destinato ad essere strutturato questo progetto. Streets of Rage è recentemente tornato sulle scene con l'ottimo Streets of Rage 4 da parte di DotEmu, che è riuscito a proporre un gameplay molto valido per quanto riguarda un genere ormai ampiamente desueto, sebbene rimanga ben lontano dalle atmosfere della trilogia originale.

La serie Streets of Rage risale al 1991 su Sega Mega Drive e, all'epoca, era un vero e proprio condensato di quegli anni, in cui il genere action beat'em up viveva il momento di massimo splendore. Tra panorami metropolitani notturni e violenza, l'atmosfera della trilogia originale resta ancora irraggiungibile e speriamo che possa essere ripresa nel migliore dei modi in questo adattamento cinematografico.