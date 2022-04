Streets of Rage diventerà un film dal creatore di John Wick, riporta Deadline

Streets of Rage diventerà un film e a scriverlo sarà Derek Kolstad, creatore del franchise di John Wick, mentre dj2 Entertainment (Sonic: il film) ed Escape Artists (The Equalizer) si occuperanno della produzione: lo riporta Deadline.

La storia di Streets of Rage è stata arricchita di recente dall'uscita dell'ottimo quarto capitolo, Streets of Rage 4 (recensione), che evidentemente ha smosso un po' le acque rilanciando la popolarità del brand SEGA.

dj2 Entertainment non è nuova a questo tipo di progetti, avendo già in lavorazione le riduzioni cinematografiche di Disco Elysium, Life is Strange e It Takes Two. Chiaramente l'auspicio è quello di ottenere risultati simili a Sonic 2, il film tratto dai videogiochi di maggior successo di sempre al debutto.

Sappiamo inoltre che il creatore di John Wick vuole realizzare una serie di My Friend Pedro, dunque anche lui è impegnato su diversi fronti a trasformare videogiochi in produzioni cinematografiche e televisive.

Infine c'è SEGA, che dopo il già citato successo di Sonic ha tutta l'intenzione di portare sul grande schermo anche altre proprietà intellettuali storiche: da Shinobi ad Altered Beast.