Elden Ring: server down per manutenzione, ecco quando

I server multiplayer di Eldern Ring saranno down per manutenzione alle ore 1:00 AM PDT | 10:00 CEST | 17:00 JST del 19 aprile 2022, cioè oggi. Quindi se avete qualche difficoltà a collegarvi online non preoccupatevi, perché è normale che sia così.

Il disservizio dovrebbe durare circa un'ora, quindi i server dovrebbero tornare online, aggiornati alla versione 1.04. L'aggiornamento coinvolgerà tutte le piattaforme per le quali è disponibile Elden Ring, quindi PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S e PS5.

La nota di rilascio della versione 1.04, con tutte le novità, sarà resa disponibile subito dopo la manutenzione.

Se volete maggiori informazioni riguardanti il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Elden Ring, ma non prima di avervi ricordato che c'è chi lo ha finito in meno di sette minuti.