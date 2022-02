Elden Ring: la recensione del futuro dei souls

La tattica di FromSoftware per assicurarsi un reale balzo nel futuro è stata in realtà molto logica: una trasformazione strutturale completa con il passaggio all' open world , e un nuovo approccio all'esplorazione legato alla presenza del salto e di una cavalcatura. Il resto? Una massa di meccaniche e filosofie già viste in passato, qui integrate in una sorta di summa di conoscenza del genere. In parole povere, il loro ultimo lavoro non vuole cambiare i souls, bensì desidera portarli al limite massimo, rappresentando il punto più alto a cui il genere possa aspirare.

Tale "dilemma dell'imperatore" FromSoftware negli anni lo ha agilmente evitato mantenendo ben salda la sua posizione sul trono della qualità. Pur messi davanti a una schiera d'imitatori, infatti, gli sviluppatori giapponesi non sono mai stati realmente raggiunti dagli emuli, grazie a una combinazione eccellente di genio nel design di livelli e sistemi, art direction, atmosfera, e serissime problematiche psicologiche integrate con grande naturalezza nella narrativa di fondo. Dopo quattro souls classici e un Bloodborne, tuttavia, anche una fanbase pasciuta e soddisfatta inizia a volere di più. Inizia a volere "altro". La risposta del team a questa fame di novità si chiama Elden Ring e, seppur a una prima occhiata questa creatura possa sembrare molto vicina a quanto visto in passato, siamo in realtà di fronte al titolo più ambizioso ed esteso mai creato da Miyazaki e dai suoi.

La situazione si aggrava ulteriormente se questo picco lo si è raggiunto in quanto creatori e/o massimi artigiani di un genere. Venire infatti visti da una fanbase enorme come padri fondatori di una data tipologia di videogioco significa avere a che fare con aspettative abnormi in crescita continua, e oltre un certo numero di titoli la produzione di un compitino non è più sufficiente a soddisfare il ventre rombante di un pubblico sempre più schizzinoso e affamato.

Per quanto paradossale possa sembrare, sviluppare videogiochi è spesso un'esperienza opprimente persino per coloro che riescono a raggiungere le vette del successo globale. Le calde coperte della notorietà e del guadagno aiutano di certo a tollerare le tante avversità del compito, certo, ma toccare lo zenith porta anche delle responsabilità che ben pochi studi riescono a rispettare o anche solo tollerare.

Narrativa e contenuti: le mezze menzogne di Miyazaki

Elden Ring: oh? Ce l'hai con me?

Facendo una carrellata delle dichiarazioni passate del buon Hidetaka Miyazaki e del producer Yasuhiro Kitao, ci riesce difficile non immaginarli mentre ridacchiano sotto i baffi per quanto detto pubblicamente. Non che vi siano secche menzogne nelle loro dichiarazioni, ma ritenere che abbiano minimizzato il tutto è seriamente un eufemismo.

Il primo, in fin dei conti, aveva parlato di una narrativa più cristallina e leggibile, costruita sul background creato dall'autore del Trono di Spade George R.R. Martin e quindi dotata di basi ben più solide rispetto a quanto visto nei souls; il secondo invece parlava di una durata di circa trenta ore della campagna, con contenuti secondari in grado di aumentare esponenzialmente i tempi.

Sono entrambe verità solo parziali e lo abbiamo imparato a nostre spese durante una recensione dalle tempistiche abbastanza stringate, dove per completare la campagna non ci siamo quasi mai staccati dallo schermo per una settimana, macinando oltre 75 ore di gameplay. Se in altre occasioni, però, ci saremmo presi molto più tempo per portare a termine l'analisi, affrontando l'impresa più rilassatamente, questa volta non abbiamo voluto staccarci, perché Elden Ring è riuscito a fonderci senza pietà alla sedia. Il nuovo gioco di FromSoftware è, infatti, in grado di amplificare le caratteristiche più attraenti dei suoi predecessori fino a livelli che non ritenevamo possibili, in primis il loro appagante senso di scoperta, qui capace di tramutarsi in un flusso costante di botte d'adrenalina e paresi facciali.

Che sia cristallino, vogliamo evitare al massimo gli spoiler in questo pezzo: svelare alcunché sarebbe un discreto sacrilegio, e non abbiamo la minima intenzione di rovinarvi l'esperienza. Vi sono però elementi strutturali nel gioco che vanno trattati, e inevitabilmente potrebbero smorzare certe sorprese (si tratta di cose in larga parte prevedibili, ma tant'è). La prima questione di questo tipo di cui bisogna parlare, è che effettivamente qualcuno di molto abile potrebbe chiudere il gioco in una trentina di ore (come affermato da Kitao, appunto), ma crediamo sia il caso di precisare come farlo precluda con ogni probabilità qualcosa come l'ottanta per cento dei contenuti reali dell'opera.

Da questo punto di vista Elden Ring infatti è sconcertante: una massa informe di boss, regioni e sorprese studiati in modo certosino, dotata di una varietà interna praticamente mai vista in un open world. E per carità, non mancano scontri ripetuti e momenti strutturalmente simili: vari boss vengono riutilizzati (in situazioni costantemente diverse), molte mappe contengono dungeon sotterranei e rovine dalla morfologia comparabile e non mancano contenuti riempitivo curati in modo chiaramente meno dettagliato rispetto ad altri, eppure il risultato finale resta scioccante. Vagare alla ricerca di qualcosa ripaga quasi sempre la curiosità del giocatore con qualche scontro di alto livello o con qualche oggetto significativo.

Sperimentazione e ricerca millimetrica sono il modo migliore di approcciare l'esperienza, e non si contano le volte in cui siamo rimasti a bocca aperta davanti a quanto messo in campo da FromSoftware in luoghi che di primo acchito ci erano parsi scarsamente significativi. Quanto detto poco sopra, però, dovrebbe mettervi anche in guardia, perché la filosofia di fondo di questo open world è una pura esaltazione di quella dei souls classici: tirate dritto e perderete nel vento ore, ore e ore di contenuti, dozzine di battaglie epiche, centinaia di oggetti e, addirittura, intere regioni. Non crediamo sia il caso di elaborare oltre.

Elden Ring: toccare una stele di questo tipo vi trasporterà altrove, ma sarete sempre in pericolo

Le verità parziali, e ci sorprende ben poco, riguardano anche la gestione della trama. Se da una parte è infatti per certi versi vero che la collaborazione Martin/Miyazaki abbia portato a delle trasformazioni nello scheletro narrativo di Elden Ring, queste non hanno certo delineato una storia più chiara e diretta... anzi, le cose si sono fatte persino più complicate e imperscrutabili se si considera la semplice massa di eventi e quest che il gioco contiene. Avere a disposizione un mondo con miti e protagonisti già ben definiti ha dato al buon Hidetaka la possibilità di sbizzarrirsi, creando una ragnatela di conversazioni, NPC e scelte che si ricollegano direttamente a una lunga serie di avvenimenti primari, questi ultimi fondamentali per la comprensione generale di quanto si svolge a schermo.

L'approccio a tutto ciò è, ancora, una versione riadattata di quanto visto nei vecchi souls: gli eventi che fanno avanzare le singole storie sono delle specifiche conversazioni, che portano poi all'attivazione di fasi aggiuntive in altri luoghi e di norma premiano il giocatore con aiuti e oggetti extra mentre si segue il tutto. Laddove però già nei precedenti giochi risultava complesso portare avanti alcune di queste sottotrame, qui le cose si sono fatte davvero tragiche in certi casi, e nonostante molteplici tentativi abbiamo spudoratamente perso alcuni personaggi durante l'avanzamento, incapaci di ritrovarli. Vero, nel gioco è possibile teletrasportarsi in quasi ogni momento in checkpoint sparsi per tutte le mappe chiamati luoghi di grazia, ma vi assicuriamo che le dimensioni del mondo, unite alla presenza di un'infinità di luoghi ben nascosti spesso correlati alle quest, renderà davvero dura la vita dei completisti. Se non altro, alcune di queste storie avanzano forzosamente assieme agli eventi "obbligatori", a costo di perdere alcuni dialoghi. Ci sarebbe piaciuto vedere indizi leggermente più precisi in certi casi considerata la nuova situazione, non lo neghiamo, pur comprendendo al contempo la volontà di sottolineare l'importanza dell'esplorazione ponderata con una scelta molto vicina alla gestione narrativa delle opere passate (e sì, le descrizioni degli oggetti restano piuttosto importanti).

Nel complesso riteniamo pienamente giustificato il mantenimento di questa prassi. Il mondo creato da Martin e Miyazaki è elaborato e affascinante, un tragico universo sull'orlo della distruzione, eppure ancora dilaniato da conflitti, ricerca del potere e misteriose fazioni. Ricercare il senso profondo di tutto questo cavalcando tra le sconfinate lande del gioco è una colonna portante dell'esperienza ed è parte del motivo per cui si parlerà per mesi, o più probabilmente anni, di Elden Ring dopo l'uscita. Ah, per la cronaca, il gioco sembra volersi porre come calderone di tutto ciò che un souls dovrebbe essere anche dal punto di vista narrativo: l'autoreferenzialità di FromSoftware è persino più potente del solito in questo mondo, e la abbiamo trovata il più delle volte ben sfruttata; strizzate d'occhio che si trasformano in piccoli spiragli di luce all'interno di un insieme dove è sempre la tragedia a dominare.