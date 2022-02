Elden Ring: abbiamo provato per sei ore il gioco completo

Una volta scoperto di avere a disposizione per qualche ora (sei per l'esattezza) la build del gioco, per gentile concessione di Bandai Namco , abbiamo dunque deciso di approcciarci all'esperienza con la stessa delicatezza di un Rinoceronte su un lago ghiacciato: al diavolo la progressione, al diavolo il primo Legacy Dungeon, e al diavolo la minuziosa esplorazione della mappa iniziale... ci siamo lanciati a capofitto nelle zone non ancora esplorate attorno a Sepolcride, cercando di scoprire più novità possibili. E per carità, oggi non abbiamo intenzione di raccontarvi tutto ciò che abbiamo trovato (perché i momenti che ci hanno lasciato a bocca aperta non sono mancati): sappiate solo che Kitao ha davvero minimizzato le cose durante la sua intervista. Elden Ring, già nelle prime ore, offre molti più contenuti e follie di quanto avremmo mai potuto immaginare.

Che Elden Ring fosse un titolo ricco di segreti e mistero lo si intuiva senza troppe problematiche già dalla beta. Pur trattandosi, infatti, di una sezione limitata a parte della prima regione chiamata Sepolcride, appariva già evidente come la mappa vantasse una notevole varietà di nemici, sotterranei esplorabili e sorprese inaspettate. Insomma, l'idea di approcciare un open world con la stessa filosofia dei souls classici aveva già dimostrato il suo valore in una semplice demo, più che sufficiente a farci sviluppare enormi aspettative per il gioco completo.

Un souls facile? Vi piacerebbe...

Elden Ring: chi è questa dama misteriosa? Ora noi lo sappiamo, ma non abbiamo intenzione di dirvelo

Giusto per mettere le cose in chiaro, l'approccio da scavezzacollo della nostra prova non ci ha impedito di fare qualche esperimento per valutare eventuali modifiche al sistema (FromSoftware ha pur sempre detto di aver già agito in base al feedback ricevuto durante la beta). Sarete quindi felici di sapere che sì, Elden Ring è già stato in larga parte ribilanciato, e anche se non abbiamo avuto tempo di testare tutte le classi disponibili sembra che le più potenti del network test (in primis il cavaliere mistico) siano sparite del tutto (o risultino almeno rimaneggiate).

Pensate, è tornata persino la possibilità di scegliere degli oggetti specifici con cui partire nella creazione del personaggio, tra cui una chiave utile per aprire alcuni passaggi avanzati già durante le prime ore. Molto più significative, però, le modifiche a meccaniche e statistiche: la forza ora non aumenta più la tolleranza al peso dell'armatura (un bonus che la rendeva davvero troppo preferibile alla destrezza), ora legato di nuovo alla statistica Endurance (che aumenta anche la stamina). Non bastasse, l'invulnerabilità durante il salto sembra drasticamente diminuita, e risulta molto più difficile evitare i colpi semplicemente balzando qua e là. La leggera e inevitabile latenza della prova (abbiamo giocato tramite un servizio streaming) ci ha impedito di valutare con precisione quanto minuta sia ora la finestra d'invulnerabilità, ma è indubbiamente inferiore, e rende difficilissimo abusare di questo espediente. Persino gli spiriti evocabili sono stati in larga parte ridimensionati: se ne trovano un numero minore durante le prime battute - anche se alcuni, come i lupi, si recuperano relativamente presto e restano utilissimi - e non abbiamo trovato traccia del più poderoso della beta nelle stesse location. In parole povere, Elden Ring offre ancora una lunga lista di approcci alle battaglie tra stealth e devastanti poteri magici, ma ancora una volta dovrete lavorare parecchio prima di avere per le mani strumenti davvero inarrestabili.

Elden Ring: Torrente sarà il vostro amico più fidato. Sempre.

Giusto per continuare il discorso "paragoni con la beta", abbiamo comunque voluto riesplorare alcune delle zone viste nella prima prova, per valutare eventuali cambiamenti alle ricompense ottenibili con la sconfitta di alcuni boss. Nella zona iniziale abbiamo trovato ad attenderci per lo più utili amuleti (comunque equipaggiabili uno alla volta e tutt'altro che strabilianti), ma curiosamente abbiamo nuovamente incontrato la tutrice delle magie nella stessa zona piuttosto nascosta, e messo le mani abbastanza facilmente su un (già visto) potente coltello chiamato Reduvia in grado di scagliare lame di sangue a distanza. Nel complesso ci sembra quindi che FromSoftware abbia trovato un miglior equilibrio nella progressione, limitando la potenza iniziale dei personaggi, ma non privandoli del tutto di oggetti e abilità validi. Bene così.

Per restare momentaneamente nell'ambito di meccaniche e sistemi, e chiudere il discorso dei test in game: la statistica Arcano (che sembrava andare semplicemente a sostituire Fortuna) fa scalare enormemente il danno delle armi incantate di tipo Sangue (e potrebbe far scalare anche gli incantesimi di quella tipologia, tuttavia non abbiamo potuto testarlo). Gli attacchi in salto e i pesanti dopo una parata, infine, sono ancora il miglior modo di stordire un nemico, e sembrano essere il motivo principale per voler usare un'arma pesante invece di una "meno scoperta" lama rapida.