Harry Potter Scopri la Magia: trailer svela l'arrivo del gioco anche per l'Italia

Warner Bros. Games e NetEase hanno annunciato l'arrivo (anche) in Italia di Harry Potter: Scopri la magia, un gioco free-to-play di sfide di magia che unisce carte collezionabili e MMO con meccaniche da gioco di ruolo strategico. Il gioco è in arrivo nel 2022. Il titolo internazionale del gioco è "Magic Awakened".

A partire da oggi, i giocatori di Americhe, Europa e Oceania sono invitati a preiscriversi su Google Play e sul sito ufficiale del gioco. Chi si preiscrive verrà avvisato all'uscita del gioco e, al momento del lancio, riceverà delle esclusive ricompense nel gioco.

Co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games, Harry Potter: Scopri la magia verrà pubblicato nei prossimi mesi in tutto il mondo per iOS e Android. Il gioco è sviluppato da Portkey Games.

Harry Potter: Scopri la magia viene descritto come "un gioco multiplayer di duelli di magia che offre un viaggio immersivo di gioco di ruolo e strategia meticolosa in cui la fantasia dei fan prende vita; il tutto magnificamente rappresentato in uno stile grafico unico."

"Per Harry Potter: Scopri la magia abbiamo unito le forze con NetEase Games per creare una solidissima esperienza multigiocatore ambientata nel mondo magico, e non vediamo l'ora di lanciare il gioco a livello globale", ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. "Harry Potter: Magic Awakened sfrutta le capacità di sviluppo e pubblicazione inarrivabili di NetEase Games e Warner Bros. Games per offrire ai giocatori un'affascinante esperienza di gioco con caratteristiche coinvolgenti, un ricco sistema di carte collezionabili e uno stile grafico unico".

"Harry Potter: Scopri la magia è stato un enorme successo tra i nostri attuali giocatori, e la risposta dei fan è stata straordinaria", ha dichiarato William Ding, fondatore e CEO di NetEase, Inc. "Siamo elettrizzati all'idea di portare questo titolo a un pubblico mondiale, e crediamo che i fan di uno dei brand maggiori del mondo saranno entusiasti di poter vivere grandi avventure e una storia immersiva attraverso un viaggio meraviglioso nel mondo magico, con possibilità infinite ampliate dalla magia".

In Harry Potter: Scopri la magia, i giocatori inizieranno come giovani streghe e maghi che hanno appena ricevuto la lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I fan potranno personalizzare il proprio personaggio, comprare il materiale per la scuola a Diagon Alley, indossare il Cappello Parlante per essere smistati in una delle Case e gareggiare nel Club dei Duellanti.

Streghe e maghi si immergeranno anche in una nuova storia, che contiene sia volti noti della saga originale di Harry Potter, sia nuovi personaggi. Man mano che avanzano, i giocatori imparano incantesimi e sortilegi da lanciare in forma di carte. I giocatori devono accumulare conoscenza magica per padroneggiare questi incantesimi, elaborare strategie e formare combinazioni, imparando cosa lanciare e quando, mentre si cimentano in prove sempre più ardue e sfidando altri giocatori a duello.