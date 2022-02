Nintendo Switch: al via i saldi del festival di febbraio dell’eShop con giochi scontati fino al 75%

Nintendo ha dato via ai saldi del festival di febbraio 2022, con tantissimi giochi per Nintendo Switch in offerta, con sconti fino al 75%. Tra i titoli in promozione troviamo Mario Kart 8 Deluxe, Among Us, Xenoblade Chronicles 2 e molto altro ancora.

Le nuove promozioni coinvolgono migliaia di giochi Nintendo Switch e dovrebbero riuscire a incontrare i gusti di un po' tutti. Trovate l'elenco completo delle offerte a questo indirizzo o accedendo direttamente all'eShop dalla vostra console. I saldi di febbraio dell'eShop di Nintendo Switch saranno attivi fino al 20 o il 28 febbraio 2022.

eShop, logo

Di seguito trovate una selezione di alcune delle promozioni disponibili:

Mario Kart 8 Deluxe - 39,99 euro (-33%)

Hades - 16,24 euro (-35%)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX - Cloud a 31,99 euro (-20%)

Among Us - 3,00 euro (-30%)

Mario + Rabbids Kingodm Battle - 9,99 euro (-25%)

FIFA 22 - 19,99 euro (-50%)

Kingdom Hearts serie completa in cloud 79,99 euro (-20%)

Xenoblade Chronicles 2 - 39,99 euro (-33%)

Monster Hunster Stories 2 - Wings of Ruin - 39,99 euro (-33%)

The Legend of Zelda: Link's Awakening - 39,99 euro (-33%)

Life is Strange: True Colors - 44,99 euro (-25%)

Octopath Traveler - 29,99 euro (-50%)

Syberia - 2,98 euro (-80%)

Syberia 2 - 2,09 euro (-80%)

Syberia 3 - 4,99 euro (-90%)

Avete trovato qualche offerta particolarmente interessante?

