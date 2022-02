Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere: niente sesso e nudità, Amazon smentisce i report

Alcuni recenti report hanno segnalato che in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potete, serie TV di Amazon, sarebbe state include una serie di scene di sesso e nudità. I produttori hanno però negato queste informazioni.

Il tutto è nato dal fatto che un coordinatore di intimità era stato chiamato in Nuova Zelanda per lavorare su Gli Anelli del Potere: si è quindi pensato che questo fosse indicativo della presenza di scene di nudità e sesso nella serie de Il Signore degli Anelli.

L'Unico Anello de Il Signore degli Anelli

Lo showrunner Patrick McKay ha però negato il report. L'obiettivo de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere è di "realizzare uno show per tutti, anche per i bambini di 11, 12 e 13 anni, anche se alle volte potrebbero dover alzare la coperta per coprirsi gli occhi se le cose si fanno un po' spaventose. Abbiamo parlato del tono dei libri di Tolkien. Tale materiale è alle volte spaventoso e alle volte molto intenso, alle volte un po' politico e altre volte sofisticato, ma è anche affettuoso e inneggia la vita e spinge all'ottimismo. Parla di amicizia e di fratellanza e di chi parte dal basso e supera sfide oscure".

All'interno de Il Signore degli Anelli, il sesso non ha grande spazio e di certo Gli Anelli del Potere non mirano a essere una copia de Il Trono di Spade.

Vi segnaliamo inoltre che i diritti su giochi e film de Il Signore degli Anelli sono in vendita.