Mandragora: trailer e immagini del nuovo GDR d'azione per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Primal Game Studio - sviluppatore - e Marvelous Europe - editore - hanno annunciato Mandragora per PC (Steam), Xbox Series X|S e PS5. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale. Non è stata indicata una data di uscita, ma possiamo vederne il trailer - qui sopra - e alcune immagini - poco sotto -.

La descrizione ufficiale recita: "In Mandragora, l'umanità si è arresa e ha consegnato il mondo ai mostri. La gente si nasconde dietro muri di mattoni e palizzate di ignoranza, costruite dai loro leader. La gioia e il piacere sono gioielli ambiti, fuori dalla portata delle masse. Questo non è il mondo che ti è stato promesso. Viaggiate di notte e riprendetevelo. Viaggia attraverso un mondo in declino, lentamente in preda agli effetti dannosi dell'entropia. Combatti contro nemici feroci, sfida boss unici e mortali, incontra nuovi alleati, nemici e tutte le sfumature intermedie, e fai dure scelte morali. Ci sono molte strade che vale la pena prendere. Scegli la tua."

Potremo esplorare un ampio e oscuro mondo 2.5D, con musica composta da Christos Antoniou (Titan, Codex Omega, Mystic Places of Dawn). Il trailer di Mandragora ci mostra un gioco d'azione a base di combattimento corpo a corpo, magie, schivate ed esplorazione.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo titolo?