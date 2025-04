Mandragora: Whispers of the Witch Tree, la recensione di un nuovo metroidvania soulslike

Sembra passata un'eternità da quando il genere dei metroidvania era più raro da trovare di un quadrifoglio in un boschetto, eppure di strada ne ha fatta e ora ne siamo circondati. Questo è un bene, intendiamoci, ma quanta, e che tipo di strada ha fatto questo strano incrocio di gameplay? Perché è opinione comune che il genere stia vivendo un po' una fase di stanchezza creativa e ludica, appiattito in dinamiche troppo semplici da anticipare o troppo rapide da "soulsizzare". Mandragora: Whispers of the Witch Tree ci ha incuriositi da subito, forse per il suo alone da fantasy europeo decadente, forse per un'atmosfera di corposità del design da non farci andare alla testa i tanti "cloni" (si dice con affetto) a due dimensioni dallo stile grafico abusato, iper leggibile, magari anche belli ma che, a una prima occhiata, sanno tremendamente di già visto.

Mandragora ha in effetti qualcosa in più, si nota da subito, ha un quid che si erge leggermente sul mare magnum, è immediatamente solido e riesce a nascondere le sue molteplici ispirazioni per almeno qualche ora di gioco. Non è poco. Perché purtroppo, che il genere sia inflazionato, lo abbiamo detto: quando c'è una superficie inarrivabile sappiamo che prima o poi prenderemo il doppio salto, quando c'è un appiglio sappiamo che serve una corda, quando una superficie per terra ha qualcosa di diverso ci chiediamo quando e dove prenderemo l'abilità di rompere il suolo.

I metroidvania di oggi sono enormi comfort food, anche di alto e altissimo livello, ma ormai si leggono con troppa facilità; eppure, Mandragora riesce a distinguersi con caparbietà, alzando la testa senza timidezza, forte di un level design solido, compatto e un'atmosfera fuori dal comune. Non inventa, ma ha una struttura importante ed è giusto premiare le sue indubbie doti.