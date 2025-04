Clair Obscur: Expedition 33 ha anche delle recensioni negative su Steam, che vengono quasi tutte dalla Cina

Cosa non piace ai cinesi?

Va detto che non mancano recensioni negative in altre lingue, ma sono prevalenti quelle in cinese semplificato, tanto che filtrando la pagina per "Tipo di recensione", la stranezza salta subito all'occhio.

Immagine che mostra la prevalenza di rencensioni negative a Clair Obscur: Expedition 33 provenienti dalla Cina

Ma cosa non è piaciuto agli utenti cinesi? Traducendo alcuni testi, si apprende che molti non hanno gradito la trama, tanto da definirla in alcuni casi "剧情烂完了", ossia terribile o un miscuglio incoerente.

Certi sono andati più sul dettaglio, parlando di alcuni colpi di scena che non hanno gradito e che non riportiamo per evitare anticipazioni.

Molti stroncano pesantemente anche il map design (criticando l'assenza di una minimappa e la ripetitività) e il sistema di combattimento (descritto da alcuni come un "inferno di QTE"). C'è chi arriva a paragonare quest'ultimo a quello di Sekiro, per la presenza di schivate a parry.

Comunque sia, pare che sia la trama a non essere piaciuta in generale al pubblico cinese, che è l'elemento più citato nelle circa 100 recensioni che abbiamo analizzato.

Va detto che non mancano recensioni scritte in cinese semplificato di segno positivo che, anzi, sono prevalenti su quelle negative, ma il quadro è più vario rispetto alle recensioni negative, che vedono una maggiore uniformità linguistica.

Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33.