Clair Obscur: Expedition 33 scala la classifica globale di Steam dopo l'uscita delle gloriose recensioni

Clair Obscur: Expedition 33 uscirà domani 24 aprile 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Nelle ultime ore sono uscite le recensioni della critica , che lo hanno eletto come uno dei migliori giochi del 2025 , se non proprio il migliore in assoluto (almeno finora). I voti eccezionali hanno fatto bene alle prevendite del gioco, che sono cresciute esponenzialmente e che nel giro di pochi minuti lo hanno proiettato nella top 10 globale di Steam .

Un'altra hit del 2025?

Va ricordato che le classifiche di Steam vengono stilate in base ai ricavi, non alle vendite effettive.

Al momento di scrivere questa notizia, Clair Obscur: Expedition 33 è in sesta posizione, subito sotto a Overwatch 2, forte di un recente aggiornamento che gli ha ridato un po' di linfa vitale, ma sopra a PUBG: Battlegrounds.

Da notare che, considerando solo i titoli Premium (quindi non free-to-play e non hardware), Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe terzo in classifica, sotto a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, lanciato ieri a sorpresa, e Schedule I, il fenomeno del momento.

Insomma, pare che le preoccupazioni per la sovrapposizione tra i lanci di Clair Obscur: Expedition 33 e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fossero in parte infondate, anche se è molto presto per dire quale sarà il successo effettivo del gioco di ruolo alla giapponese sviluppato in Francia.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33, che è piaciuto davvero moltissimo al nostro Christian Colli.