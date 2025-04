Clair Obscur: Expedition 33 unisce le forze con Oblivion Remastered, puntando all'effetto "Barbenheimer"

Il lancio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered avvenuto oggi a sorpresa è stato un evento davvero sensazionale, ma che potrebbe aver minacciato altre uscite previste in questo periodo, primo fra tutti il promettente Clair Obscur: Expedition 33, i cui sviluppatori e publisher hanno deciso di prendere la cosa con filosofia, suggerendo che i due giochi uniscano le forze alla ricerca di un effetto "Barbenheimer".

In effetti, un lancio a sorpresa del calibro di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, capace di raggiungere in poche ore una quantità di download e giocatori davvero impressionante (sono oltre 143.000 gli utenti contemporanei su Steam nel momento in cui scriviamo) potrebbe rappresentare una notevole minaccia per altri titoli in arrivo.

Tra questi c'è proprio Clair Obscur: Expedition 33, la cui uscita è prevista per il 24 aprile e peraltro anche all'interno di Xbox Game Pass, con il quale il team Sandfall ha siglato un accordo di partnership di una certa importanza.