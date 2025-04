The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non supporta le mod ufficiali, ma c'è una precisazione da fare

Le mod hanno sempre rappresentato un elemento importante per i giochi Bethesda e dunque il fatto che queste siano supportate o no da The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è una questione di importanza non secondaria: a quanto pare il gioco non supporta le mod ufficiali, ma c'è una precisazione da fare.

La questione viene esplicitata in maniera chiara nella FAQ ufficiali di Bethesda, dove si legge che, in effetti, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered "non supporta le mod", ma questa affermazione riguarda l'uso di mod ufficiali, create con un toolkit e gestibili all'interno del gioco attraverso un sistema di creazione e condivisione ufficiali.

Il fatto che la versione rimasterizzata sia costruita su una base tecnologica diversa, che mischia l'Unreal Engine 5 per le parti grafiche e mantiene il vecchio Gamebryo per la gestione delle componenti logiche, rende palese l'incompatibilità con le mod uscite in precedenza, almeno così come sono.