The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered si mostra nello spettacolare trailer di lancio ufficiale

Alla fine si è trattato davvero di uno "shadow drop", con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered che è stato annunciato e messo subito a disposizione a sorpresa proprio in questi minuti su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come annuncia anche il trailer di lancio visibile qui sotto.

Come abbiamo visto durante la presentazione, si tratta di un'operazione di rifacimento veramente profonda, tanto da avvicinarsi a una sorta di remake più che a una semplice rimasterizzazione, con numerosi miglioramenti apportati alla grafica ma anche a diversi altri aspetti del gioco, da quanto possiamo vedere.

Come sostenevano diverse voci di corridoio, Bethesda e Microsoft hanno deciso per il lancio a sorpresa: invece di annunciare una data di uscita, la presentazione è coincisa con il lancio sul mercato e, come era prevedibile, anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.